Pesawat Pengebom Strategis B-52 AS Akan Mendarat Di Korsel Pekan Ini

Photo : YONHAP News

Sebuah pesawat pengebom strategis B-52 milik Amerika Serikat (AS) dijadwalkan akan mendarat di pangkalan Angkatan Udara Korea Selatan untuk pertama kalinya pada minggu ini.Militer Korea Selatan mengatakan pada hari Senin (16/10), bahwa Pasukan AS di Korea Selatan (USFK) diperkirakan akan segera mengumumkan kedatangan pesawat pengebom strategis yang mampu membawa senjata nuklir.Meskipun pesawat pengebom tersebut telah banyak berpartisipasi dalam latihan gabungan AU Korea Selatan dengan dikerahkan di wilayah udara Semenanjung Korea, namun pendaratan di pangkalan AU dalam negeri kali ini merupakan hal yang luar biasa.Kedatangan pesawat tersebut, merupakan salah satu dari tiga pengebom strategis utama AS bersama dengan B-2 Spirit dan B-1B Lancer, yang dinilai sebagai bagian dari peringatan terhadap ancaman nuklir dan rudal Korea Utara yang semakin meningkat.Terlebih lagi, dengan hadirnya pesawat itu di wilayah udara Korea Selatan juga merupakan bagian dari komitmen AS yang terus berupaya untuk menciptakan perdamaian, keamanan, serta kemakmuran di Semenanjung Korea.USFK mengeluarkan laporan media pada hari Senin (16/10) dengan mengatakan bahwa B-52 dijadwalkan akan melakukan dua penerbangan dalam rangka merayakan peringatan 70 tahun hubungan aliansi Korea Selatan dan AS, serta pembukaan Pameran Dirgantara dan Pertahanan Internasional Seoul 2023.