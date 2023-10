Kemenlu: 'Korsel Dan AS Samakan Pandangan Untuk Pembukaan Badan Konsultasi HAM Korut'

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menyamakan pandangan untuk membuka badan konsultasi Hak Asasi Manusia (HAM) Korea Utara dalam waktu dekat.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa, Kepala Badan Perancang Diplomasi Damai Kemenlu Korsel, Jeon Young-hee bertemu dengan Utusan Khusus Amerika Serikat untuk HAM Korea Utara Julie Turner yang mengunjungi Korea Selatan.Menurutnya, Jeon mengusulkan pembentukan badan konsultasi HAM Korut antara Korea Selatan dan AS untuk mengevaluasi kondisi HAM Korut dan membahas langkah kerja sama yang lebih konkret.Utusan Khusus Turner menyamakan pandangan tersebut, dan dua pihak akan melakukan kerja sama untuk membuka badan konsultasi dalam waktu dekat melalui saluran diplomasi dua negara.Kemenlu Korsel telah menyatakan pada awal tahun ini untuk melakukan kerja sama bilateral dengan AS untuk berperan aktif dan berinisiatif di dunia internasional mengenai masalah HAM Korut.Jeon juga menekankan pernyataan Korea Selatan mengenai pemulangan paksa pembelot Korea Utara yang ada di Cina.