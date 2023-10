Presiden AS Joe Biden Akan Kunjungi Israel Hari Rabu 18 Oktober

Photo : KBS News

Gedung Putih Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa Presiden Joe Biden akan mengunjungi Israel pada hari Rabu (18/10) waktu setempat, untuk mengekspresikan solidaritas dan dukungan AS terhadap Israel.Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Pertahanan Nasional AS John Kirby mengatakan, bahwa Presiden Joe Biden akan memberikan solidaritas kepada Israel, dan juga menerima laporan dari Israel mengenai strategi serta operasi militer Israel.Selain itu, Presiden Biden juga akan bertemu dengan pemimpin Israel, Yordania, Mesir, dan Presiden Otoritas Palestina secara berturut-turut untuk membahas dukungan kemanusiaan terhadap penduduk Palestina di Jalur Gaza.Koordinator John Kirby menjelaskan bahwa pihaknya akan membahas langkah kemanusiaan dengan Israel agar warga sipil di Jalur Gaza bisa dievakuasi dengan selamat, serta berharap Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dapat melakukan peran pentingnya dalam pembukaan perbatasan Rafah.Media AS termasuk Wall Street Journal telah melaporkan bahwa Kementerian Pertahanan AS telah siap untuk mengirimkan dua ribu pasukan militer ke Israel untuk pemberian nasihat militer serta dukungan medis, dan bukan untuk tujuan perang.Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Tony Blinken kembali mengunjungi Israel untuk membahas langkah kemanusiaan di Jalur Gaza dan pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas.