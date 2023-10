Utusan Nuklir Korsel, AS, Dan Jepang Kecam Kerja Sama Korut-Rusia

Photo : YONHAP News

Utusan nuklir Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang mengkritik keras penyediaan peralatan militer Korea Utara ke Rusia dan peningkatan kerja sama militer antara kedua negara.Kepala Utusan Nuklir Seoul, Kim Gunn, bertemu dengan mitranya dari AS dan Jepang, Sung Kim, dan Hiroyuki Namazu yang baru saja ditunjuk, di Kedutaan Besar AS di Jakarta, Indonesia pada hari Selasa (17/10).Dalam pidato pembukaannya pada pertemuan tersebut, utusan AS mengatakan bahwa Korea Utara mengirimkan lebih dari seribu kontainer peralatan militer dan amunisi ke Rusia dalam beberapa minggu terakhir, yang secara signifikan akan meningkatkan jumlah korban jiwa dengan memperpanjang perang brutal di Ukraina.Dia menyatakan keprihatinan yang mendalam tentang apa yang Moskow berikan kepada Pyongyang sebagai imbalannya, dengan mengatakan bahwa kerja sama militer yang meningkat tersebut merusak rezim non-proliferasi global dan mengancam stabilitas serta keamanan.Utusan Korea Selatan juga mengecam kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB, dan memperingatkan bahwa pihaknya tidak akan segan untuk membuat Korea Utara membayar atas pelanggaran tersebut.Dengan menyimpulkan bahwa Korea Utara menghubungi Rusia untuk mencari bantuan dari krisis serius yang dialaminya, ia menyatakan bahwa rezim tersebut tidak akan pernah berhasil dan sebaliknya hanya akan menyadari bahwa keinginan masyarakat internasional untuk melakukan denuklirisasi Korea Utara lebih kuat daripada ambisi nuklirnya.Selanjutnya utusan nuklir Jepang juga mengutuk keras Pyongyang yang terus bergerak ke arah yang berlawanan dengan resolusi DK PBB, dan mendesak agar mematuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh masyarakat internasional.