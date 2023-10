Latihan Udara Gabungan Pertama Korsel, AS, Dan Jepang Akan Digelar 22 Oktober

Photo : YONHAP News

Angkatan Udara Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang akan menggelar latihan udara gabungan di sekitar Semenanjung Korea pada hari Minggu (22/10) sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama melawan ancaman nuklir dan rudal Korea Utara.Latihan udara tersebut dijadwalkan akan berlangsung bertepatan dengan pendaratan pesawat pengebom strategis B-52 milik AS, yang mampu membawa senjata nuklir di pangkalan udara di Korea Selatan untuk pertama kalinya pada pekan ini.Meskipun latihan gabungan di wilayah udara Semenanjung Korea yang melibatkan kombinasi pesawat tempur dari AU Korea Selatan dan AS, atau antara AU AS dan Jepang pernah digelar, namun latihan kali ini merupakan yang pertama kali dengan melibatkan ketiga negara tersebut.Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan bahwa Seoul, Washington dan Tokyo memperluas latihan gabungan trilateral seiring dengan kesepakatan ketiga pemimpin negara yang dicapai saat pertemuan puncak di Camp David pada bulan Agustus lalu, untuk meningkatkan koordinasi dalam menghadapi ancaman Korea Utara.