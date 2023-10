Korut Ancam Pesawat Pengebom AS B-52 Sebagai Target Pemusnahan

Photo : YONHAP News

Sehubungan dengan mendaratnya pesawat pengebom Amerika Serikat (AS) B-52H, Stratofortress di dalam negeri Korea Selatan, Korea Utara menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pergerakan militer yang ofensif melalui nuklir oleh AS dan juga mengancam pesawat B-52H tersebut sebagai target pemusnahan pertama.Kantor Pusat Berita Korea Utara (KCNA) melaporkan pada hari Jumat (20/10) bahwa pesawat pengebom strategis AS B-52 telah mendarat di Semenanjung Korea.Ditambahkan pula, bahwa AS pasti menyadari Semenanjung Korea berada di dalam kondisi perang secara hukum, dan aset-aset strategis akan menjadi target pemusnahan pertama.Menurut KCNA, pihaknya menganggap tindakan AS tersebut sebagai pergerakan militer yang signifikan untuk menghilangkan Korea Utara secara fisik dengan nuklir, dan akan mengawasinya secara tajam.Korut menekankan bahwa pihaknya telah mencantumkan kebijakan kekuatan nuklir di dalam konstitusi nya, yaitu apabila dipertimbangkan ada serangan senjata nuklir ke Korea Utara atau persiapannya, maka penggunaan senjata nuklir dalam rangka pencegahan dapat diizinkan.Sementara itu, pesawat pengebom B-52H Stratofortress diketahui telah mendarat di pangkalan Angkatan Udara Korea Selatan di Cheongju pada hari Kamis (19/10).