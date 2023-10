Serangkaian Pertemuan Diplomatik Tinggi Korsel, AS, Jepang, Dan Cina Akan Digelar Pada Bulan November

Photo : YONHAP News

Serangkaian pertemuan antara para diplomat tinggi Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Cina diperkirakan akan digelar, karena berbagai pertemuan bilateral dan pertemuan multilateral akan berlangsung secara beruntun pada bulan November mendatang. Demikian hal tersebut diharapkan dapat menjadi titik balik yang penting dalam arah situasi politik di sekitar Semenanjung Korea.Terlebih lagi, perjalanan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi ke Washington, telah meningkatkan kemungkinan pertemuan puncak antara AS dan Cina, yang merupakan ajang besar dan berdampak signifikan dalam lingkungan diplomatik serta keamanan Korea Selatan.Selama perjalanan Wang ke AS, Washington dan Beijing sepakat untuk mengupayakan diadakannya pertemuan para pemimpin kedua negara, Joe Biden dan Xi Jinping pada November mendatang, saat kedua pemimpin menghadiri pertemuan KTT APEC di San Fransisco, AS.Gedung Putih menyampaikan pernyataan bahwa, dalam pertemuan dengan Wang Yi pada hari Jumat (27/10) waktu setempat, Presiden Biden menekankan bahwa baik AS maupun Cina perlu untuk mengatur kompetisi dalam hubungan bilateral secara bertanggung jawab dan juga menjaga jalur komunikasi yang terbuka.Menteri Wang menuturkan tujuan kunjungannya ke Biden adalah untuk mengembalikan hubungan kedua negara ke jalur pembangunan yang sehat dan stabil secepat mungkin.Di sisi lain, perundingan para diplomat tinggi antara Korea Selatan dan AS pun tengah dikoordinasikan, jelang pertemuan KTT APEC mendatang.Menteri Luar Negeri Antony Blinken dilaporkan berpotensi akan mengunjungi Seoul setelah menghadiri pertemuan menteri luar negeri G7 yang akan berlangsung di Tokyo, Jepang pada tanggal 7-8 November.Perjalanan Blinken ke Korea, jika menjadi nyata, diharapkan dapat menjadi peluang untuk memantau arah hubungan AS dan Cina, serta dapat mengatur terlebih dahulu pandangan Washington. Selain itu, para pejabat pemerintah Seoul tampaknya membuka kemungkinan pertemuan pemimpin Korea Selatan dan Cina.Selanjutnya di akhir November mendatang, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin diperkirakan juga akan bertemu dengan Menteri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa untuk membahas penjadwalan serta agenda pertemuan puncak trilateral yang akan kembali digelar dalam sekitar empat tahun terakhir.