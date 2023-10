Yoon Dan Kishida Terima Penghargaan 'Profile In Courage Award' JFK

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida bersama-sama menerima Penghargaan 'Profile in Courage Award' dari Yayasan John F. Kennedy (JFK) Amerika Serikat (AS).Sebelumnya, yayasan yang berbasis di Boston itu pada 19 September lalu mengumumkan penerima penghargaan tahun ini, dengan memuji kedua pemimpin atas kontribusi mereka dalam meningkatkan hubungan antarnegara.Dalam upacara penghargaan yang digelar di Boston pada hari Minggu (29/10) waktu setempat, Presiden Yoon menyampaikan pesannya lewat video, bahwa ia yakin kerja sama dan solidaritas yang lebih erat antara Korea Selatan, AS dan Jepang harus dapat berkontribusi dalam mendorong kebebasan, perdamaian, dan kemakmuran di dunia.Oleh karena itu, Yoon berjanji untuk melakukan “upaya yang lebih serius,” dan menekankan perlunya keberanian yang muncul dari pengorbanan serta dedikasi yang tulus ke depan.Sementara itu Duta Besar Korea Selatan untuk AS Cho Hyun-dong diketahui mewakili Presiden Yoon untuk menerima penghargaan tersebut.