Dubes Korut Untuk PBB Bantah Laporan Tentang Hamas Yang Gunakan Senjata Korut

Photo : YONHAP News

Duta Besar Korea Utara untuk PBB telah membantah laporan media bahwa kelompok militan Palestina, Hamas, telah menggunakan senjata Korea Utara dalam perangnya melawan Israel.Duta Besar Kim Song mengatakan dalam sidang Majelis Umum PBB pada hari Selasa (31/10) bahwa media massa pemerintah AS telah menyebarkan rumor yang tidak berdasar dan tidak benar tentang Korea Utara.Kim mengatakan bahwa laporan tersebut dengan jelas mengonfirmasi niat jahat AS untuk mengalihkan kesalahannya kepada pihak lain.Dubes tersebut tampaknya merujuk pada laporan dari Voice of America (VOA), dengan Duta Besar Israel untuk Korea Selatan Akiva Tor yang menyatakan kepada media VOA bahwa Hamas menggunakan senjata yang diproduksi di Korea Utara.Sementara itu, Dubes Kim juga menyatakan dukungan yang solid dari Korea Utara untuk Palestina sambil mengkritik Amerika Serikat atas dukungannya terhadap Israel.