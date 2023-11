Ekspor Rebound Untuk Pertama Kali Dalam 13 Bulan Dengan Tumbuh 5,1%

Photo : YONHAP News

Ekspor tercatat meningkat lebih dari 5% dalam setahun di bulan Oktober dan membukukan pertumbuhan untuk pertama kalinya dalam 13 bulan.Menurut data dari Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi pada hari Rabu (01/11), pengiriman keluar negeri mencapai 55,09 miliar dolar AS pada periode yang disebutkan, atau naik 5,1% dalam setahun.Ekspor di industri perkapalan tercatat meningkat lebih dari dua kali lipat, sementara pengiriman mobil, produk minyak bumi, dan display semuanya melonjak hingga dua digit.Ini menandai kenaikan pertama setelah turun selama 12 bulan terakhir dari Oktober tahun lalu hingga September ini, karena kemerosotan di sektor semikonduktor, yang merupakan sektor ekspor utama Korea Selatan.Sementara itu ekspor chip tercatat turun 3,1% di bulan Oktober, yang merupakan penurunan terkecil di tahun ini.Berdasarkan wilayah, ekspor ke AS, Asia Tenggara, dan Jepang tampak meningkat, dengan pengiriman ke AS mencapai titik tertinggi sepanjang masa untuk bulan ini, yaitu 10,1 miliar dolar AS.Sementara ekspor ke Cina terus mengalami kontraksi, turun 9,5% dalam setahun, dengan laju penurunannya melambat menjadi satu digit untuk pertama kalinya di tahun ini.Impor turun 9,7% dalam setahun menjadi 53,4 miliar dolar AS bulan lalu, menghasilkan surplus perdagangan sebesar 1,64 miliar dolar AS dan membukukan surplus selama 5 bulan berturut-turut.Selanjutnya pemerintah mengantisipasi agar pemulihan ekspor untuk memimpin pertumbuhan di paruh kedua tahun ini dapat terwujud, meski ancaman ketidakpastian masih cukup besar dengan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah serta pembatasan ekspor Cina pada grafit.