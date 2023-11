Dubes Cho: Sekutu Akan Tingkatkan Upaya Untuk Hentikan Korut Melanggar Resolusi DK PBB

Photo : YONHAP News

Duta Besar Korea Selatan untuk AS, Cho Hyun-dong, mengatakan bahwa Seoul dan Washington akan meningkatkan upaya diplomatik untuk menekan pelanggaran Korea Utara terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB bersama dengan negara-negara yang memiliki pandangan yang sama.Cho menyampaikan hal tersebut pada hari Rabu (01/11) dalam sebuah pertemuan di Washington dengan koresponden Korea Selatan di AS, ketika ia membahas topik yang mungkin akan dibahas dalam pembicaraan antara para pejabat kedua negara yang bersekutu tersebut dalam rangka kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke Seoul minggu depan.Cho mengatakan bahwa kedua belah pihak akan memperkuat upaya-upaya tersebut di tengah tanda-tanda bahwa Korea Utara dan Rusia terlibat dalam perdagangan militer ilegal dan tanda-tanda hubungan antara rezim dan Hamas.Para pejabat di Seoul dan Washington mendedikasikan upaya untuk menentukan apa yang diperoleh Pyongyang sebagai imbalan atas pemberian amunisi dalam jumlah besar kepada Moskow.