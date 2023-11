Presiden Yoon Akan Bertemu Dengan Menlu AS Di Korsel Pekan Depan

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken yang mengunjungi Korea Selatan pada 8-9 November mendatang.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Lim Soo-suk menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers pada hari Kamis (02/11).Kementerian Luar Negeri AS juga menyebut Blinken akan menemui Presiden Yoon Suk Yeol, Menteri Luar Negeri Park Jin, dan Ketua Badan Keamanan Nasional Cho Tae-yong dalam kunjungannya ke Korea Selatan.Blinken diketahui akan tiba di Korea Selatan pada hari Minggu (08/11) malam setelah menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri G7 di Tokyo, Jepang pada 7-8 November.Dia akan menggelar pertemuan dengan Menteri Park Jin pada 9 November dan membahas beberapa isu yang diperhatikan kedua pihak, seperti masalah Korea Utara dan keamanan ekonomi, teknologi canggih, serta kondisi regional maupun internasional.Jubir Lim menambahkan, kedua pihak juga akan membicarakan mengenai rencana perkembangan berkelanjutan aliansi Korea Selatan dan AS yang telah memasuki usia 70 tahun, terutama tentang langkah-langkah untuk mengembangkannya sebagai aliansi strategis komprehensif global.