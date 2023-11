Aliansi Korsel-AS Semakin Berkembang Dengan Mencakup Bidang Antariksa

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) mengadakan 'Forum Luar Angkasa Korea Selatan dan AS' di Seoul pada hari Senin (06/11) dengan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Park Jin, Sekretaris Jenderal Dewan Antariksa Nasional Gedung Putih, Chirag Parikh, dan Duta Besar AS untuk Korea Philip Goldberg.Dalam pidatonya, Menteri Park mengakui bahwa ruang angkasa semakin termiliterisasi dan dipersenjatai, sehingga hal itu mengubah posisi ruang angkasa menjadi papan catur geopolitik raksasa.Dia melanjutkan bahwa, itulah sebabnya penguatan diplomasi antariksa dan tata kelola antariksa internasional menjadi semakin penting. Park menegaskan bahwa Korea Selatan memiliki keinginan untuk menciptakan lingkungan luar angkasa yang aman dan berkelanjutan melalui aliansi Seoul dan Washington.Menteri Park juga mengumumkan bahwa para perwakilan dari Korea Selatan, AS, dan Jepang dijadwalkan akan menggelar dialog ruang angkasa trilateral pada hari Rabu (08/11) mendatang.Di sisi lain, Dubes AS Goldberg mengungkapkan bahwa, upaya kerja sama luar angkasa antara Korea Selatan dan AS dilandasi pada nilai-nilai bersama, inovasi, integritas, dan transparansi kedua negara, serta memberikan banyak manfaat bagi masyarakat kedua negara. Dia juga menilai bahwa kedua negara sedang mencari cakrawala baru untuk kerja sama yang lebih luas bahkan mencakup ruang angkasa.