Satelit Pengintai Militer Korsel Akan Diluncurkan Pada Akhir November

Photo : KBS News

Satelit pengintai pertama militer Korea Selatan dijadwalkan akan diluncurkan dengan roket Falcon 9 milik perusahaan swasta Amerika Serikat (AS) dari Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg di negara bagian California, AS pada akhir November ini.Menjelang waktu peluncuran tersebut, kendaraan peluncur ruang angkasa militer Korea Selatan yang berbahan bakar padat direncanakan untuk diluncurkan dari perairan pulau Jejudo.Uji coba tersebut dilaksanakan dalam tahap akhir untuk mengangkat satelit pengintai militer ke orbit rendah dari bumi.Militer Korea Selatan terus melaksanakan uji coba secara bertahap untuk mengangkat satelit pengintai berkuran kecil ke orbit rendah sejauh 500 km dari bumi sampai tahun 2025 mendatang.Uji coba ​kendaraan peluncur ruang angkasa berbahan bakar padat akan diluncurkan pada akhir bulan ini dengan menggunakan kapal tongkang di tengah laut untuk memeriksa kemampuan atau kinerja roket agar satelit itu dapat mengorbit dengan aman.Seorang peneliti dari lembaga Penelitian Kebijakan Asan mengatakan bahwa Korea Utara telah menampilkan rencana yang menaklukkan Korea Selatan di bidang luar angkasa, namun rencana tersebut belum dapat terwujud.Sementara itu, peluncuran satelit tersebut bisa ditunda selama satu atau dua hari ke belakang sesuai dengan perubahan kondisi cuaca.Pada tanggal 30 November mendatang, satelit pengintai militer Korea Selatan akan diluncurkan dari Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg AS, sehingga kemampuan pemantauan militer Korea Selatan diperkirakan akan berkembang pesat sesuai dengan pengembangan kendaraan peluncur ruang angkasa berbahan bakar padat.