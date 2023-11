Korsel Dihapus Dari Daftar Pemantauan Kebijakan Mata Uang AS

Photo : YONHAP News

Korea Selatan telah dihapus dari daftar pemantauan kebijakan mata uang AS.Departemen Keuangan AS pada hari Selasa (07/11) merilis laporan semi-tahunan mengenai kebijakan-kebijakan devisa dari para mitra dagang utama untuk menentukan pihak mana yang layak untuk diawasi berdasarkan tiga ambang batas, dimana negara-negara yang melebihi ketiga ambang batas tersebut akan diawasi secara intensif, sedangkan yang melanggar dua ambang batas akan dipantau.Kriteria tersebut terdiri dari surplus perdagangan dengan AS setidaknya 15 miliar dolar, surplus transaksi berjalan yang material setidaknya 3% dari produk domestik bruto (PDB) negara tersebut, dan pembelian mata uang asing bersih yang konsisten setidaknya 2% dari PDB selama setahun.Berdasarkan 4 kuartal hingga Juni 2023, daftar pemantauan melihat adanya penambahan Vietnam, sementara Swiss dihapus bersama dengan Korea Selatan, yang hanya melampaui ambang batas surplus perdagangan.Laporan Departemen Keuangan mengatakan bahwa tidak ada mitra dagang utama yang memanipulasi nilai tukar antara mata uangnya dan dolar AS.