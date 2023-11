Kunjungan Menlu AS Ke Korsel Akan Bahas Masalah Korut Dan Keamanan Global

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken akan mengunjungi Korea Selatan pada tanggal 8 dan 9 November untuk membahas kepentingan bilateral termasuk aliansi kedua negara.Blinken dijadwalkan akan tiba di Korea Selatan pada hari Rabu (08/11) malam setelah menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri G7 di Tokyo, Jepang.Kunjungan Blinken ke Korea Selatan kali ini merupakan kunjungan diplomat AS pertama ke Seoul di bawah pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol, sekaligus perjalanan pertama dalam dua tahun terakhir setelah gelaran pertemuan Menteri Luar Negeri dan Pertahanan antara Korea Selatan dan AS di Seoul pada bulan Maret 2021 lalu.Kementerian Luar Negeri di Seoul sebelumnya memaparkan pada hari Rabu (01/11) bahwa Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin akan menggelar pertemuan dengan Menteri Blinken dan mereka dijadwalkan akan membahas kepentingan bilateral, seperti masalah kerja sama militer Korea Utara dengan Rusia dan keamanan global.Sementara itu, dalam lawatannya di Seoul selama 2 hari, Blinken akan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Yoon Suk Yeol.