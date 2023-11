Jamuan Makan Siang Presiden Yoon Dan Menlu AS Blinken, Bahas Aliansi Strategis Komprehensif

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken, di kediamannya di wilayah Hannamdong, Seoul pada hari Kamis (09/11) sambil makan siang.Presiden Yoon menyambut Blinken dengan menyebutnya sebagai sosok yang berperan penting dalam membentuk aliansi strategis komprehensif global Korea Selatan dan AS selama satu setengah tahun ini.Dalam kesempatan itu, Presiden Yoon mengatakan bahwa Korea Selatan menghargai AS sebagai aliansinya, dan akan bekerja sama dengan erat demi mengukuhkan ketertiban internasional.Menteri Blinken menuturkan bahwa kebijakan luar negeri AS berfokus pada kawasan Indo-Pasifik, dan pihaknya ingin memperkuat aliansi dan kemitraan strategis dengan Korea Selatan yang merupakan negara penting di kawasan itu.Blinken juga melanjutkan bahwa dirinya menghormati kepemimpinan Presiden Yoon yang mendorong kemajuan baru dalam hubungan antara Korea Selatan dan Jepang serta hubungan antara Korea Selatan, AS, dan Jepang.Jamuan makan siang Presiden Yoon dan Blinken turut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Park Jin, Ketua Badan Keamanan Nasional Cho Tae-yong, Duta Besar AS untuk Korea Selatan Philip Goldberg, Asisten Wakil Menteri Luar Negeri Urusan Asia Timur Daniel Kritenbrink, dan sejumlah pejabat bidang diplomasi dan keamanan lainnya.