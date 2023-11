KTT APEC Dibuka Di San Francisco AS Hari Sabtu

Photo : YONHAP News

Konferensi Tingkat Tinggi(KTT) Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik(APEC) digelar di San Francisco, Amerika Serikat tanggal 11-17 November waktu setempat.KTT APEC kali ini menghadirkan pemimpin dari 21 negara dunia termasuk pemimpin negara tuan rumah, yaitu Presiden AS Joe Biden, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden China Xi Jinping.Presiden Rusia Vladimir Putin, serta Menteri Administrasi Hongkong John Lee yang menerima sanksi dari AS sehubungan dengan unjuk rasa skala besar di Hongkong pada bulan Agusus 2020 lalu tidak berpartisipasi APEC kali ini.KTT tahunan APEC dibuka tanggal 14-16 November mendatang. Pertemuan bilateral antara Presiden Biden dan Presiden Xi Jingping menjadi sorotan terbesar KTT kali ini.Slogan "Menciptakan Masa Depan yang Tangguh dan Berkelanjutan untuk Semua” dipilih oleh AS sebagai tema APEC tahun ini.APEC diluncurkan pada tahun 1989 sebagai forum dialog non-formal untuk menuntun pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran di wilayah Asia-Pasifik, namun ditetapkan sebagai KTT secara resmi pada tahun 1993 lalu.Saat ini, 21 negara dunia terdaftar sebagai anggota APEC, termasuk AS, Jepang, China Rusia, enam negara ASEAN, Hongkong, dll.