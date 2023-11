Yoon Akan Hadiri KTT IPEF Di San Francisco Pada 16 November

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol akan menghadiri pertemuan puncak Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran, atau IPEF, yang akan berlangsung di San Francisco, California, Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis (16/11) waktu setempat.Kantor Kepresidenan di Seoul mengatakan pada hari Minggu (12/11) bahwa KTT IPEF akan menilai keberhasilan dan kemajuan yang telah dicapai dalam negosiasi sejauh ini dan juga membahas rencana kerja sama yang spesifik di masa mendatang.Menurutnya, para pemimpin dari 14 negara, termasuk AS, Jepang, Australia, Singapura dan lainnya akan mengikuti negosiasi kali ini.IPEF merupakan kemitraan ekonomi yang secara resmi diluncurkan pada bulan Mei tahun lalu dibawah kepemimpinan pemerintahan Biden, dan diakui sebagai sebuah badan konsultatif untuk menanggapi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang dipimpin Cina.Ada total 14 negara yang bergabung dalam kemitraan ekonomi tersebut, selain Korea Selatan, AS, Jepang, juga terdapat Australia, India, Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Filipina, Singapura, Brunei, Selandia Baru dan Fiji.