Korsel Dan AS Menggelar Pertemuan Komite Militer Ke-48 Di Seoul

Photo : KBS News

Otoritas militer Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) telah mengonfirmasi adanya kemajuan signifikan yang dicapai dalam rencana transfer hak kontrol operasi masa perang (OPCON) berbasis kondisi dari AS ke Korea Selatan.Ketua Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan Kim Seung-kyum dan mitranya dari AS, Charles Brown, membuat penilaian tersebut selama Pertemuan Komite Militer (MCM) ke-48 di Seoul pada hari Minggu (12/11).Menurut JCS, kedua pihak memastikan bahwa mereka telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam memfasilitasi transfer OPCON berbasis kondisi, termasuk penyelesaian evaluasi bersama terkait di tahun ini.Selain itu, Kim dan Brown juga membahas masalah keamanan utama, yang mencakup provokasi berlanjut yang dilakukan Korea Utara seperti peluncuran rudal dan ancaman nuklir. Terlebih Brown juga menegaskan kembali komitmen AS untuk pencegahan yang diperluas dan pertahanan Korea Selatan.Keduanya sependapat mengenai pentingnya pengembangan sistem pertahanan gabungan yang lebih kuat di bawah Perjanjian Pertahanan Bersama bilateral, dan dengan tegas menyampaikan komitmen mereka terhadap postur pertahanan gabungan tersebut.MCM merupakan pertemuan tahunan yang diadakan secara bergantian di Seoul dan Washington sejak tahun 1978, untuk memberikan pedoman strategis dan operasi pertahanan Korea Selatan kepada Komandan Komando Pasukan Gabungan Korsel-AS dan membahas isu-isu militer sekutu.