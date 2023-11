SCM Ke-55 Berlangsung Di Seoul, Bahas Penguatan Pertahanan Dan Keamanan

Photo : YONHAP News

Para pejabat pertahanan dari Korea Selatan dan Amerika Serikat bertemu di Seoul pada hari Senin (13/11) untuk Pertemuan Konsultatif Keamanan (SCM) ke-55 yang digelar di Seoul dengan pimpinan Menteri Pertahanan Korea Selatan Shin Won-sik dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin.Pertemuan tingkat tinggi yang tertutup itu berlangsung dari pukul 09.30 dan kemudian pertemuan secara terbuka diadakan pada 12.15.Dalam pidato yang dirilis kepada media, Menteri Shin mengakui bahwa Korea Selatan dan AS mengadakan serangkaian acara penting selama tiga hari, termasuk Pertemuan Komite Militer (MCM) pada hari Minggu (12/11), disusul Pertemuan Konsultatif Keamanan dan Pertemuan Menteri Pertahanan, yang tampaknya menunjukkan sifat khusus dari aliansi kedua negara.Dia juga menilai bahwa kedua negara memperkuat secara signifikan kemampuan pelaksanaan pencegahan yang diperluas dalam menghadapi ancaman yang semakin meningkat, melalui "Deklarasi Washington" yang dicapai kedua pucuk pimpinan jelang peringatan 70 tahun aliansi Korea Selatan dan AS, dan peluncuran Grup Konsultasi Nuklir (NCG) yang pertama.Kerja sama yang dicapai para pemimpin dari Korea Selatan, AS dan Jepang di Camp David, disebut menciptakan landasan yang kuat demi peningkatan kerja sama keamanan trilateral.Menteri Austin pun mengungkapkan bahwa hubungan aliansi kedua pihak yang kukuh, paling mampu, dan interoperabilitas, telah menangani semua tantangan dengan baik demi menciptakan keamanan dan kemakmuran kedua negara.Sementara itu, kedua Menteri Pertahanan itu telah menandatangani dokumen militer Strategi Pencegahan Khusus (TDS) Korea Selatan dan AS yang direvisi untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun di tengah meningkatnya ancaman nuklir dan rudal Korea Utara.Dalam sebuah pertemuan pertahanan di Seoul pada bulan September lalu, Korea Selatan dan AS telah membahas untuk merevisi TDS dalam tahun ini, dengan mencerminkan simulasi respons militer ketika Korea Utara menggunakan nuklirnya.