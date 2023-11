AS Setujui Potensi Penjualan Pencegat SM-6 ke Korsel

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri AS telah menyetujui kemungkinan penjualan pencegat rudal di kapal ke Korea Selatan.Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan (DSCA) di bawah Pentagon mengatakan pada hari Selasa (14/11) bahwa Kementerian Luar Negeri AS telah menyetujui potensi penjualan militer asing antar-pemerintah untuk pencegat rudal Standar Rudal-6 (SM-6) dan peralatan terkait senilai 650 juta dolar AS. Dimana penjualan tersebut tunduk pada persetujuan dari Kongres AS.Pemerintah Korea Selatan meminta untuk membeli hingga 38 rudal pencegat SM-6 setelah badan pengadaan senjata negara memutuskan pada bulan Maret lalu untuk mendapatkan rudal pencegat tersebut melalui program penjualan militer luar negeri antar-pemerintah. Rudal itu akan dipasang pada kapal perusak KDX-III Angkatan Laut yang dilengkapi dengan Aegis di tahun-tahun mendatang.Pemerintah percaya bahwa SM-6, dengan jangkauan lebih dari 400 kilometer, akan secara signifikan meningkatkan kemampuan Korea Selatan untuk merespons rudal jelajah dan balistik Korea Utara.DSCA mengatakan bahwa penjualan yang diusulkan itu akan mendukung tujuan kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional Amerika Serikat dengan meningkatkan keamanan sekutu utama, yang merupakan kekuatan bagi stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik.