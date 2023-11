Menlu Korsel, AS, Jepang Bahas Tanggapan Atas Kerja Sama Korut-Rusia

Photo : YONHAP News

Para Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang mengadakan pertemuan di sela-sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di San Francisco pada hari Selasa (14/11) waktu setempat.Menteri Luar Negeri Park Jin dengan rekannya dari AS Antony Blinken, dan dari Jepang Yoko Kamikawa kembali bertemu dalam pertemuan trilateral setelah pertemuan mereka sebelumnya di sela-sela Sidang Umum PBB di New York pada akhir bulan September lalu.Dalam pidatonya, Menteri Luar Negeri Blinken menyampaikan rencananya untuk membahas tanggapan terhadap implikasi keamanan kerja sama militer Korea Utara dan Rusia, serta isu-isu regional dan global, termasuk bantuan berkelanjutan bagi Ukraina.Menteri Park mengakui bahwa kerja sama trilateral berhasil mencapai tingkat yang tidak pernah terjadi sebelumnya, seusai pertemuan para pemimpin mereka di Camp David pada bulan Agustus lalu.Selanjutnya ia menuturkan, lebih penting dari saat sebelumnya untuk memperkuat kerja sama antara negara-negara dengan posisi serupa. Karena tatanan internasional yang berbasis aturan, menghadapi berbagai tantangan di era yang menambah kompleksitas dan krisis.Menteri Luar Negeri Jepang pun menegaskan perlunya meningkatkan level kerja sama strategis antara ketiga negara untuk tetap mempertahankan tatanan internasional yang berbasis aturan dan kebebasan.Ketiga diplomat tinggi itu juga berbagi pendapat mereka mengenai agenda pertemuan puncak mendatang antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden Cina Xi Jinping yang dijadwalkan akan berlangsung pada Rabu (15/11) di San Francisco waktu setempat.Selain itu, mereka juga membahas kepentingan regional dan global, yang mencakup konflik bersenjata antara Israel dan Hamas.