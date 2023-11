Pesawat Pengebom Strategis B-52H Dikerahkan Dalam Latihan Udara Gabungan Korsel-AS

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menggelar latihan udara bersama pada hari Rabu (15/11) yang melibatkan dua pesawat pengebom strategis B-52H milik AS di atas Laut Barat.Latihan udara gabungan dengan mengerahkan pesawat pengebom strategis militer AS sudah dilakukan untuk ke 12 kali dalam tahun ini.Menurut Kementerian Pertahanan Korea Selatan, pesawat tempur F-35A dan F-15K dari militer Korea Selatan bergabung dengan jet tempur F-35B dan F-16 milik AS untuk mengawal pesawat pembom berkemampuan nuklir selama latihan unjuk kekuatan terbaru melawan Korea Utara.Kementerian menilai bahwa dengan memperluas frekuensi dan intensitas pengerahan aset-aset strategis AS, hal ini menandakan efek yang setara dengan penempatannya secara permanen, dan menjadi tindakan pencegahan yang diperluas yang dicapai dalam kerja sama erat antara kedua negara.Disebutkan pula, bahwa hal ini juga menunjukkan realita kemampuan operasi gabungan aliansi untuk menanggapi dengan cepat dan tegas dalam melawan setiap provokasi yang dilakukan Korea Utara.