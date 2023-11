Tabungan Valas Meningkat 6 Triliun Won Pada Bulan Oktober

Photo : YONHAP News

Tabungan valas masyarakat di bank devisa telah meningkat lebih dari 4,61 miliar dolar AS dalam sebulan, melebihi 6 triliun won pada akhir bulan Oktober.Menurut data Bank Sentral Korea (BOK) tentang tabungan valas masyarakat Oktober 2023, yang diumumkan pada hari Kamis (16/11), saldo tabungan valas masyarakat di bank devisa mencapai 94,3 miliar dolar AS pada akhir Oktober dan meningkat 4,61 miliar dolar AS dibandingkan akhir bulan September.Saldo tabungan valas sebelumnya diketahui menurun mulai bulan Agustus hingga September kemudian kembali meningkat pada bulan Oktober.BOK menerangkan bahwa tabungan dolar meningkat karena adanya penyetoran hasil ekspor perusahaan dan dividen dari anak perusahaan di luar negeri, serta pemulihan dana yang disimpan sementara di rekening luar negeri untuk transaksi surat berharga di luar negeri selama hari libur Chuseok.Selanjutnya, tabungan Euro juga meningkat sebanyak 240 juta dolar AS dan tabungan Yen meningkat sebanyak 230 juta dolar AS.BOK menganalisis bahwa tabungan Euro sedikit meningkat karena setoran pembayaran impor sekaligus, dan tabungan Yen sedikit meningkat karena penerimaan dividen dari anak perusahaan di luar negeri.Pada bulan lalu, tabungan perusahaan menjadi 79,7 miliar dolar AS setelah meningkat sebesar 4,48 miliar dolar AS dari sebulan sebelumnya sementara tabungan individu meningkat sebesar 130 juta dolar AS, menjadi 14,6 miliar dolar AS.