Biden Tekankan Kemitraan Baru Dalam KTT APEC di AS

Photo : YONHAP News

Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation atau KTT APEC resmi dibuka di San Francisco, Amerika Serikat (AS) pada hari Rabu (15/11) waktu setempat.Sebagai tuan rumah KTT APEC, AS menggelar acara penyambutan resmi di Exploratorium, museum sains, teknologi, dan seni di San Francisco pada hari yang sama.Sebagian besar pemimpin utama negara-negara anggota menghadiri resepsi tersebut, termasuk Presiden AS Joe Biden, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan Presiden Cina Xi Jinping.Dalam sambutannya, Presiden Biden mengatakan, San Francisco adalah tempat AS untuk menyebar ke seluruh wilayah Pasifik dan tempat banyak orang meninggalkan hati mereka, sehingga diharapkan semua tamu undangan dapat menjalin hubungan baru dan kemitraan yang baru dalam kesempatan itu.Dijelaskan pula, berbeda dengan tantangan yang dihadapi para pemimpin APEC sebelumnya, tantangan sekarang adalah bagaimana memanfaatkan potensi kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan kehidupan, sambil meminimalkan risiko dan masalah keselamatan, membatasi emisi karbon, serta mengatasi ancaman seperti pandemi dan bencana alam, dan membuat landasan untuk pembentukan rantai pasokan yang berketahanan hingga aman.Biden kemudian menegaskan bahwa konektivitas dan kolaborasi yang menjadi peralatan terkuat untuk menentang tantangan itu masih dipertahankan seperti KTT APEC yang pertama, dan juga menjadi alasan mengapa para pemimpin negara berkumpul saat ini.Hingga 17 November mendatang, para pemimpin negara akan bertukar pendapat mengenai isu-isu yang ada saat ini seperti konflik antara Israel dan Hamas Palestina, perang di Ukraina, dan pelonggaran peraturan perdagangan.