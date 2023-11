AS Mengutuk Korut Atas Peluncuran Satelit Pengintai Dengan Teknologi Rudal Balistik

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) mengecam keras peluncuran terbaru Korea Utara yang diklaim sebagai satelit pengintai militer rezim tersebut.Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih (NSC) melontarkan kecaman tersebut dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Selasa (21/11) waktu setempat, sesaat setelah Korea Utara melakukan peluncuran ketiga satelit yang ilegal.Pernyataan itu mengecam keras Korea Utara atas peluncuran roket luar angkasa yang menggunakan teknologi rudal balistik, yang berpotensi meningkatkan ketegangan serta mengganggu stabilitas keamanan di wilayah dan sekitarnya.Kementerian Luar Negeri AS pun mengkritik bahwa peluncuran yang melibatkan teknologi terkait dengan program rudal balistik adalah tindakan yang jelas melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB.Kementerian masih belum dapat mengonfirmasi klaim media Korea Utara bahwa satelit mata-mata militer itu telah berhasil masuk ke orbit dengan sukses atau tidak. Disebutkan pula, pihaknya kini tengah mengevaluasi peluncuran itu bersama Korea Selatan dan Jepang.Gedung Putih berulang kali mendesak Korea Utara untuk segera menghentikan provokasi dan kembali ke meja perundingan, sambil menekankan bahwa AS akan mengambil segala bentuk tindakan yang diperlukan untuk melindungi keamanan AS dan sekutunya, Korea Selatan dan Jepang.Selain itu, dalam sebuah pernyataan di situs resmi PBB pada hari Selasa (21/11) waktu setempat, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres juga memprotes keras Korea Utara yang meluncurkan satelit pengintai lainnya dengan menggunakan teknologi rudal balistik.