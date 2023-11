Israel dan Hamas Sepakati Gencatan Senjata 4 Hari untuk Pembebasan Sandera

Photo : YONHAP News

Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan gencatan senjata selama empat hari dengan imbalan "setidaknya" 50 sandera dari 240 sandera yang ditahan oleh kelompok militan tersebut.Menurut The Associated Press pada hari Rabu (22/11), Kabinet Israel menyetujui gencatan senjata sementara yang ditengahi oleh AS dan Qatar, yang akan menghentikan perang yang sedang berlangsung untuk pertama kalinya sejak dipicu oleh serangan mendadak Hamas pada tanggal 7 Oktober lalu.Kesepakatan tersebut menyerukan agar Hamas membebaskan sekitar 12 sandera setiap hari, dengan sebagian besar perempuan dan anak-anak, pada saat dimulainya jeda, yang tidak disebutkan secara spesifik. Namun hal itu berpotensi dilakukan paling cepat hari Kamis, dengan satu hari tambahan untuk setiap 10 sandera yang dibebaskan.Sementara itu laporan-laporan media mengatakan bahwa, Israel telah setuju untuk membebaskan sekitar 150 tahanan Palestina dan mengijinkan bantuan kemanusiaan tambahan masuk ke wilayah Gaza, pengumuman pemerintah Israel mengenai kesepakatan itu tidak menyertakan ketentuan-ketentuan tersebut.Hamas mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengonfirmasi negosiasi tersebut, dengan mengatakan bahwa Israel telah setuju untuk membebaskan 150 wanita dan anak-anak Palestina yang dipenjara sebagai imbalan atas pembebasan sekitar 50 sandera.Menjelang pemungutan suara oleh Kabinet, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa, perang melawan Hamas akan dilanjutkan setelah gencatan senjata berakhir dan bahwa negaranya akan terus berlanjut hingga mencapai semua tujuan.Namun, tekanan dari dalam negeri dan internasional yang mendukung gencatan senjata yang berkelanjutan diperkirakan akan mendapatkan momentum.