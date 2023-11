Kepala Staf AL Korsel dan AS Bahas Peningkatan Kerja Sama Militer

Photo : YONHAP News

Kepala Staf Angkatan Laut (AL) Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) membahas langkah peningkatan kerja sama militer antara kedua negara di dalam kapal induk USS Carl Vinson yang sedang berlabuh di kota Busan, Korea Selatan.Dalam pertemuan dengan Kepala Staf AL AS Lisa M. Franchetti, Kepala Staf AL Korea Selatan Yang Yong-mo menyatakan bahwa ancaman misil dan nuklir Korea Utara semakin meningkat, sehingga AL kedua negara perlu untuk melakukan kerja sama yang erat dalam memperketat postur pertahanan gabungan bilateral.Kunjungan Kepala Staf AL AS Franchetti ke Korea Selatan berlangsung untuk mempertahankan postur gabungan kedua negara dan menyemangati komando AL AS untuk Korea Selatan.Laksamana Franchetti telah menjabat sebagai Komandan Komando AL AS untuk Korea Selatan selama dua tahun sejak tahun 2013 lalu, dan memimpin pemindahan pangkalan strategis komando tersebut ke Busan.