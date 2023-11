Korsel, AS, dan Jepang Menggelar Latihan Bersama Angkatan Laut

Photo : YONHAP News

Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang menggelar latihan angkatan laut bersama di perairan internasional di sebelah tenggara Pulau Jeju pada hari Minggu (26/11) untuk meningkatkan postur pertahanan mereka terhadap ancaman nuklir dan rudal Korea Utara.Menurut AL Korea Selatan, latihan ini melibatkan kapal induk bertenaga nuklir AS, USS Carl Vinson, yang tiba di kota pelabuhan selatan Busan pada hari Selasa (21/11) lalu.Kapal perusak King Sejong the Great Aegis milik Korea Selatan dan kapal perusak kelas Murasame milik Pasukan Bela Diri Maritim Jepang ikut serta dalam latihan yang melibatkan manuver maritim dan latihan pertahanan udara berdasarkan situasi simulasi, seperti peluncuran rudal oleh Korea Utara.Angkatan Laut mengatakan bahwa latihan itu diadakan untuk meningkatkan kerja sama yang erat dan kemampuan operasional ketiga pihak di tengah meningkatnya ancaman nuklir dan rudal dari Pyongyang, menyusul peluncuran satelit mata-mata militer baru-baru ini yang menggunakan teknologi rudal balistik meskipun ada peringatan berulang kali dari Seoul dan masyarakat internasional.