Ekspor 'Kim' dan Beras Instan Korsel Catatkan Rekor Baru

Photo : YONHAP News

Nilai ekspor rumput laut 'Kim' dan beras instan Korea Selatan melonjak lebih dari 20% sepanjang tahun ini, yang menandai rekor tertinggi dalam sejarah.Melihat data yang dirilis oleh Badan Bea dan Cukai Korea pada hari Rabu (29/11), dalam periode dari Januari hingga Oktober tahun ini, jumlah ekspor Kim mencapai 670 juta dolar AS, meningkat 20,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Nilai ekspor nasi instan pun melonjak 29,9%, menjadi 79 juta dolar AS. Angka tersebut melampaui rekor sebelumnya yang mencatatkan 76 juta dolar AS pada tahun lalu, hanya dalam 10 bulan.Badan itu menjelaskan bahwa, seiring dengan meningkatnya minat terhadap kuliner Korea Selatan dari mancanegara, maka jumlah ekspor makanan olahan pun terus meningkat.Amerika Serikat diketahui menjadi negara eksportir terbesar untuk 'Kim' dan nasi instan Korea Selatan.