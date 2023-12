Kim Yo-jong: 'Korut Tidak Akan Bernegosiasi Dengan AS Soal Kedaulatan Negara'

Photo : YONHAP News

Wakil Direktur Departemen Propaganda dan Agitasi Partai Buruh Korea Utara, Kim Yo-jong mengatakan bahwa kedaulatan suatu negara tidak dapat dinegosiasikan dalam keadaan apa pun dan Korea Utara menegaskan tidak akan bernegosiasi dengan Amerika Serikat (AS).Ungkapan itu disampaikan oleh Kim melalui Kantor Pusat Berita Korea Utara (KCNA) pada hari Kamis (30/11).Dalam pernyataan Kim yang dikeluarkan untuk pertama kalinya sejak 17 Juli lalu, dia mengklaim pihaknya mengecam AS dan pengikutnya dengan kejam melanggar kedaulatan negara-negara berdaulat dan menerapkan standar ganda yang ekstrem tanpa merasa malu.Ia juga mengkritik bahwa Duta Besar AS di PBB Linda Thomas-Greenfield menggambarkan AS seolah-olah mereka adalah korban dari situasi saat ini, karena tidak cukupnya pembenaran untuk menganggap hak Korea Utara atas pengembangan ruang angkasa sebagai hal yang ilegal.Ditambahkan, AS telah menerangkan upayanya untuk melakukan 'dialog yang berarti' dan 'penyelesaian damai', namun tidak menjelaskan tujuan strategis persenjataan yang ditempatkan ke pelabuhan-pelabuhan di Korea Selatan.Adik perempuan dari pemimpin Korea Utara itu juga mengkritik bahwa sikap ambivalen AS dengan berbedanya perkataan dan tindakan, merupakan faktor ganas yang menghancurkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Semenanjung Korea.Dilanjutkan, jika AS menginginkan 'perdamaian dengan kekuatan', Korea Utara pun akan menyiapkan diri untuk dialog dan penentangan, terutama penentangan yang akan lebih difokuskan.Sementara itu, Korea Utara mengkritik Korea Selatan telah mencabut cincin pengaman terakhir dengan tangannya sendiri, terkait keputusan pemerintah Korea Selatan untuk menghentikan sebagian hal dalam Kesepakatan Militer antarKorea.