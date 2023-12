Korsel Salurkan 2,3 Miliar Dolar ke Ukraina Untuk Bantuan Kemanusiaan dan Rekonstruksi

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk memberikan bantuan pembangunan dan kemanusiaan sebesar 300 juta dolar AS untuk Ukraina yang dilanda perang melawan Rusia, sebagai bagian dari paket senilai 2,3 miliar dolar AS.Dalam pertemuan para menteri urusan perekonomian pada hari Senin (04/12), Wakil Perdana Menteri urusan Perekonomian Choo Kyung-ho mengumumkan alokasi dana untuk mendukung pembentukan perdamaian di Ukraina.Dalam jangka pendek, Seoul akan menyumbangkan 100 juta dolar AS kepada bank pembangunan multilateral pada tahun 2024 dan 200 juta dolar lainnya untuk bantuan kemanusiaan, agar dapat secara aktif mengambil bagian dalam diskusi komunitas internasional mengenai rekonstruksi di Ukraina.Dalam jangka menengah dan panjang, Seoul berencana untuk menawarkan dana kerja sama pembangunan ekonomi (EDCF) sebesar 2 miliar dolar AS untuk memungkinkan perusahaan-perusahaan Korea Selatan berkontribusi pada rekonstruksi infrastruktur dan modernisasi industri Ukraina.Choo melanjutkan bahwa, berdasarkan pengalaman rekonstruksi dan pembangunan pasca perang, pemerintah akan segera meluncurkan program-program pemberian nasihat kebijakan pada tahun depan di bidang-bidang dimana Ukraina berharap kerja sama dengan Korea Selatan, termasuk di sektor strategi pembangunan ekonomi jangka menengah dan panjang, strategi inovasi industri, serta penciptaan kawasan industri.Di sisi lain, pemerintah Seoul juga akan mendorong penandatanganan perjanjian kemitraan ekonomi (EPA) dengan 8 negara yang memiliki sumber daya besar serta populasi dan potensi pertumbuhan, seperti Kenya, Tanzania, Maroko, Thailand, Pakistan, Bangladesh, Serbia, hingga Republik Dominika.