Cadangan Devisa Korsel Naik 4,21 Miliar Dolar AS di Bulan November

Photo : YONHAP News

Cadangan devisa Korea Selatan meningkat sekitar 4,2 miliar dolar AS pada bulan November, naik untuk pertama kalinya dalam empat bulan terakhir.Menurut Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Senin (04/12), cadangan devisa Korea Selatan meningkat 4,21 miliar dolar AS pada bulan November jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya menjadi 417,08 miliar dolar AS.BOK menjelaskan bahwa, kenaikan di bulan November didorong oleh meningkatnya nilai aset non-dolar ketika dikonversi ke dolar AS lantaran melemahnya nilai tukar dolar AS sebesar 3,2% akhir-akhir ini.Pada akhir bulan November lalu, Korea Selatan merupakan pemegang devisa kesembilan terbesar di dunia. Jumlah cadangan devisa Cina masih tetap yang tertinggi di dunia, dengan total 3 triliun 101,2 miliar dolar AS, disusul oleh Jepang, Swiss, dan India.