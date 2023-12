Pesawat Poseidon Akan Dikirim ke Korsel Tahun 2025

Photo : KBS News

Angkatan Laut Korea Selatan akan memasok 6 unit pesawat patroli maritim milik Amerika Serikat, Boeing P-8 Poseidon yang unggul dalam perang anti-kapal selam pada awal tahun 2025 mendatang, setelah pemilihan pesawat patroli generasi berikutnya pada tahun 2018.Selama kunjungan baru-baru ini ke Pabrik Renton Boeing di Seattle, AS oleh anggota korps pers Kementerian Pertahanan Korea Selatan, perusahaan tersebut mengumumkan bahwa pihaknya telah memproduksi empat Poseidon tahun ini, dan dua sisanya akan selesai diproduksi pada tahun 2024.Berdasarkan prosedur penjualan militer asing (FMS) AS, Boeing diharuskan lebih dulu mengirimkan 6 pesawat tersebut ke Angkatan Laut AS untuk peninjauan internal sebelum dapat dikirimkan ke Korea Selatan. Demikian pasokan pesawat Poseidon ke dalam negeri diperkirakan akan dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang.Poseidon yang juga dikenal sebagai 'Pembunuh Kapal Selam', merupakan pesawat patroli maritim multi-misi yang mampu melakukan pertempuran anti-kapal selam dan anti-kapal induk, operasi intelijen, pengawasan, pengintaian, serta pencarian dan penyelamatan.Saat ini, sebanyak 183 unit Poseidon sedang dioperasikan atau telah dikontrak pengirimannya di total 8 negara.