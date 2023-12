Harga Minyak Global Turun di Bawah 70 Dolar per Barel Akibat Turunnya Permintaan di Cina

Photo : KBS News

Harga minyak global merosot di bawah 70 dolar AS per barel pada hari Rabu (06/12) di tengah-tengah memburuknya prospek permintaan di Cina.New York Mercantile Exchange menutup hari Rabu dengan harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk Januari berada di 69 dolar AS dan 38 sen per barel, turun 2 dolar AS dan 94 sen dari hari Selasa dan jatuh di bawah 70 dolar AS per barel untuk pertama kalinya sejak 3 Juli.Minyak mentah berjangka Brent untuk bulan Januari juga merosot hampir 4% dan ditutup pada 74 dolar AS dan 30 sen per barel.Harga minyak terus menurun di tengah situasi meluasnya skeptisisme atas keputusan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC)-Plus untuk memangkas produksi minyak sebesar hampir 700 ribu barel per hari, atau kurang dari 1% dari suplai global.OPEC-Plus merujuk pada konsorsium produsen-produsen minyak utama yang dipimpin oleh Arab Saudi.Langkah industri energi AS untuk meningkatkan produksi minyak yang dibarengi dengan turunnya permintaan di Cina karena penurunan ekonomi, terutama mendorong turunnya harga minyak global.