NYT Pilih Presiden Yoon dan New Jeans Dalam Jajaran '71 Most Stylish People of 2023'

Photo : KBS News

Presiden Yoon Suk Yeol dan girl grup New Jeans masuk dalam jajaran '71 Most Stylish People of 2023' atau orang paling bergaya tahun ini, yang dipilih oleh harian New York Times (NYT), Amerika Serikat (AS).Dalam artikelnya pada hari Rabu (06/12) waktu setempat, NYT menyatakan pemilihan 71 orang dan benda dilakukan berdasarkan cara pelaporan bagian style NYT seperti kesenangan, keseriusan, rasa ingin tahu, dan keterbukaan.Dalam artikel itu, foto Presiden Yoon yang menyanyikan 'American Pie' di Gedung Putih dalam kunjungan kenegaraannya ke AS pada bulan April lalu ditampilkan, dengan keterangan bahwa penampilan American Pie-nya yang sempurna di Gedung Putih seperti bernyanyi di ajang pencarian bakat 'American Idol'.'American Idol' merupakan program audisi musik ABC yang telah populer sejak lama di AS.Mengenai girl grup New Jeans, NYT menerangkan bahwa para anggota New Jeans yang mengenakan topi bertelinga kelinci menduduki puncak tangga lagu Billboard dengan suara yang terinspirasi oleh R&B di akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an.Ditambahkan, bahwa New Jeans juga memiliki ciri khas dan menonjol dalam banyak hal, termasuk menjadi penyanyi K-pop wanita pertama yang tampil di Lollapalooza yang merupakan festival musik raksasa tahunan di Chicago, AS.Sementara itu, di antara benda-benda yang dipilih NYT terdapat gambar Paus yang viral dengan mengenakan jas putih mahal, tapi ternyata gambar tersebut diketahui merupakan komposit kecerdasan buatan (AI). Selanjutnya ada ruang pertunjukan 'Sphere ' yang menarik perhatian sebagai atraksi baru di Las Vegas, AS, dan perahu layar Suchner milik pendiri Amazon, Jeff Bezos.Mengenai pemilihan daftar 71 tokoh dan benda tahun ini, NYT menambahkan kategori yang terpilih, baik orang maupun benda, untuk memperlihatkan apa yang kita kenakan, bagaimana menjalani hidup, serta mengekspresikan diri.