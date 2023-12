Korsel, AS, dan Jepang Meluncurkan Kelompok Kerja Tentang Ancaman Siber Korut

Photo : YONHAP News

Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang telah meluncurkan kelompok kerja trilateral untuk melawan aktivitas siber ilegal Korea Utara yang dilakukan untuk membiayai program pengembangan nuklir dan rudalnya.Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, otoritas diplomatik ketiga negara mengadakan pertemuan perdana kelompok kerja di Tokyo pada hari Kamis (07/12).Pembicaraan dipimpin oleh Lee Jun-il, Dirjen Kementerian untuk urusan nuklir Korea Utara, Wakil Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara Jung Pak dan Hideo Ishizuki, Duta Besar Jepang yang bertanggung jawab atas kebijakan dunia maya.Selama pembicaraan, ketiga negara berbagi penilaian mereka terhadap organisasi pencurian dan peretasan mata uang kripto Korea Utara serta pekerja Korea Utara di sektor IT, dan mendiskusikan cara-cara untuk melawan aktivitas siber ilegal rezim tersebut.Ketiga pihak kemudian sepakat untuk meningkatkan kerja sama dengan komunitas internasional dan sektor swasta untuk memblokir aktivitas pekerja ilegal Korea Utara di sektor IT.Kelompok kerja trilateral ini diluncurkan sebagai bentuk tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai antara Presiden Yoon Suk Yeol, Presiden AS Joe Biden, dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dalam KTT Camp David bulan Agustus lalu.