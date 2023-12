Neraca Transaksi Berjalan Mencatatkan Surplus Untuk 6 Bulan Berturut-turut di Oktober

Photo : YONHAP News

Korea Selatan mencatatkan surplus neraca transaksi berjalan selama enam bulan berturut-turut di bulan Oktober.Menurut data dari Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Jumat (08/12), surplus neraca berjalan negara untuk bulan tersebut mencapai 6,8 miliar dolar AS.Meskipun neraca berjalan tetap negatif selama enam bulan berturut-turut, surplus gabungan untuk sepuluh bulan pertama mencapai 23,3 miliar dolar AS, turun 14,6% dari periode yang sama tahun lalu.Secara individual, neraca barang melanjutkan surplus beruntun selama tujuh bulan di angka 5,35 miliar dolar AS.Ekspor meningkat 7,6% tahun ke tahun menjadi 57 miliar dolar AS di bulan Oktober, rebound untuk pertama kalinya dalam 14 bulan terakhir, sementara impor turun 4,3% tahun ke tahun menjadi 51,6 miliar dolar AS.Defisit neraca jasa menyempit menjadi 1,25 miliar dolar AS di bulan Oktober dari defisit 3,19 miliar dolar AS di bulan sebelumnya.