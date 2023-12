AS Akan Fokus Cegah Ancaman Nuklir Korut Dengan Negara Aliansi

Photo : YONHAP News

Koordinator Kebijakan Dewan Keamanan Nasional (NSC) Gedung Putih untuk Indo-Pasifik, Kurt Campbell menyatakan bahwa Amerika Serikat (AS) harus berfokus untuk mencegah ancaman nuklir Korea Utara melalui payung nuklir terhadap negara aliansi.Dalam rapat uji kelayakan dan kepatutan parlemen pada hari Kamis (07/12) waktu setempat di Majelis Tinggi AS, Koordinator Campbell menekankan AS telah berupaya untuk berdialog dengan Korea Utara melalui berbagai saluran diplomasi, namun semua upaya tersebut ditolak. Sehingga AS akan berfokus untuk meningkatkan kemampuan pencegahan ancaman nuklir Korea Utara bersama Korea Selatan dan Jepang.Menurutnya, Korea Utara semakin menyempurnakan kemampuan pembuatan misil jarak jauh dan nuklir, dan menyuguhkan senjata militer ke Rusia.Koordinator Campbell memilih nilai strategis yang dimiliki wilayah Indo-Pasifik termasuk Cina sebagai inti kebijakan diplomatik AS.Selain hubungan aliansi, dirinya juga menekankan dengan ekspektasi tinggi atas kerja sama antara Korea Selatan, AS, dan Jepang juga dapat terjalin di bidang jaringan pasokan, energi, dan berbagai hal lainnya.