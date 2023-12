Volume Ekspor Korsel Naik 3,3% Dalam 10 Hari Pertama Bulan Desember

Photo : YONHAP News

Jumlah ekspor Korea Selatan melonjak lebih dari 3% dalam 10 hari pertama di bulan Desember jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.Berdasarkan data sementara dari Layanan Bea Cukai Korea Selatan pada hari Senin (11/12), volume ekspor pada periode tersebut tercatat mencapai 15 miliar 792 juta dolar AS, naik 3,3% dibandingkan tahun lalu. Rata-rata ekspor harian dalam periode tersebut pun juga melonjak 18%.Adapun jumlah ekspor perkapalan dan mobil mengalami kenaikan masing-masing 141,3% dan 13,2%, sedangkan ekspor semikonduktor turun 4%, dan persentase ekspor semikonduktor pun turun 1,2% menjadi 16%.Sementara itu, jumlah impor dalam 10 hari pertama di bulan Desember dibukukan 17 miliar 198 juta dolar AS, anjlok 15,3% dari tahun lalu. Sehingga defisit perdagangan mencapai sekitar 1,4 miliar dolar AS.