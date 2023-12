Ketua JCS Korsel dan AS Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Trilateral

Photo : KBS News

Ketua Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) sepakat untuk meningkatkan kerja sama keamanan segi tiga antara Korea Selatan, AS, dan Jepang.Dalam pembicaraan via telepon pada hari Selasa (12/12) antara Ketua JCS Korea Selatan Kim Myung-soo, dan Ketua JCS AS Charles Q. Brown Jr., kedua pihak membahas ancaman nuklir dan misil Korea Utara, serta peningkatan aktivitas politik dan militer antara Rusia dan Korea Utara.Dua negara menyepakati untuk mengoperasikan sistem berbagi informasi peringatan misil dan nuklir Korea Utara secara real time antara Korea Selatan, AS, dan Jepang pada tahun ini, dengan membuat rencana latihan militer gabungan trilateral, termasuk peningkatan porsi latihan.Ketua JCS Kim menjelaskan bahwa pencabutan Kesepakatan Militer antarKorea oleh Korea Utara, peningkatan ancaman misil dan nuklir, dan hal lainnya, merupakan ancaman yang serius terhadap perdamaian dunia. Dimana ia juga meminta respons dan upaya dari dunia internasional akan hal tersebut.