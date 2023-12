Bibimbap Tempati Urutan Puncak Dalam Pencarian Resep di Google Tahun Ini

Photo : YONHAP News

Jumlah pencarian makanan khas Korea Selatan, Bibimbap di resep Google pada tahun ini mengalami peningkatan drastis dibandingkan tahun lalu.Google menyatakan bahwa kata 'Bibimbap' menempati urutan puncak di cabang resep diantara 'kata kunci tahun 2023'.Bibimbap paling banyak dicari oleh masyarakat dunia karena ada banyak perhatian terhadap kuliner khas Korea Selatan.Selain itu di cabang lagu, "Cupid" oleh Fifty Fifty menempati urutan ke-5 dan "Seven" oleh Jungkook, BTS menempati urutan ke-10.Selanjutnya sebagai serial televisi global, drama Korea 'King the Land' dan 'The Glory' masing-masing menempati urutan ke-6 dan ke-7.Sementara itu, tokoh dan momen yang paling banyak dicari pada tahun ini adalah Son Heung-min, BTS, dan BLACKPINK.