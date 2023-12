The Fed Pertahankan Suku Bunga Acuan Untuk Ketiga Kalinya

Photo : KBS News

Bank Sentral AS (Federal Reserve AS) atau The Fed mempertahankan suku bunga acuannya dan tidak berubah untuk ketiga kalinya berturut-turut pada hari Rabu (13/12) waktu setempat, seperti yang telah diperkirakan sebelumnya di pasar.Setelah pertemuan terakhir Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) tahun ini, The Fed mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka memutuskan untuk tetap mempertahankan kisaran target untuk suku bunga federal fund di 5,25% hingga 5,5%.Dalam sebuah pernyataan FOMC, Bank Sentral menilai bahwa pertumbuhan ekonomi "telah melambat dari kecepatannya yang kuat di kuartal ketiga, sementara "kenaikan pekerjaan telah moderat sejak awal tahun ini namun tetap kuat, dan tingkat pengangguran tetap rendah." Laporan ini juga mengatakan bahwa "inflasi telah turun selama setahun terakhir namun tetap tinggi."Pada hari yang sama, proyeksi ekonomi kuartalan The Fed menunjukkan bahwa para pejabatnya memproyeksikan suku bunga acuan berada di level 4,6% pada akhir 2024, 0,75% poin lebih rendah dari suku bunga saat ini.Proyeksi kali ini ditafsirkan bahwa bank akan melakukan tiga kali pemangkasan suku bunga acuan di tahun depan.Langkah pada hari Rabu tersebut mempertahankan selisih dua poin persentase antara suku bunga The Fed dan Bank Sentral Korea (BOK), yang mempertahankan suku bunga acuannya pada kisaran 3,5% bulan lalu.