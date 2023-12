Korsel Mencatatkan Ekspor Makanan Pertanian Senilai 8,3 Miliar Dolar AS di Tahun 2023

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan, pada hari Jumat (15/12) menyatakan bahwa volume ekspor makanan pertanian Korea Selatan tercatat mencapai 8,27 miliar dolar AS dari Januari hingga November tahun ini.Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,4% dan tertinggi dalam sejarah.Melihat jenisnya, ekspor mi instan mencatatkan angka sebesar 876,1 juta dolar AS, naik 25,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Jumlah ekspor buah stroberi mencatatkan angka 56,1 juta dolar AS dengan meningkat 22,2%, dan jumlah ekspor makanan olahan beras mencatatkan 7,5 juta dolar AS, meningkat 20,7%.Ekspor minuman juga mengalami kenaikan sebesar 11,1%, menjadi 530 juta dolar AS. Kimchi pun berhasil diekspor dengan capaian 142,4 juta dolar AS, atau naik 9,9%.Menurut pasar, jumlah ekspor ke Cina tercatat mencapai 1,288 miliar dolar AS, meningkat 11,1%. Sementara ekspor ke AS juga meningkat 8,5% dengan jumlah 1,202 miliar dolar AS.Kementerian telah berupaya untuk berkomunikasi dengan pihak perusahaan melalui penyediaan 'Meja Informasi Ekspor' dan 'Markas Perluasan K-foood' sejak Januari tahun ini untuk memperluas ekspor makanan pertanian.Kementerian juga memutuskan untuk jumlah penjualan makanan pertanian di toko bebas bea dengan dimasukkan ke dalam jumlah ekspor setelah berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta meninjau payung hukumnya.