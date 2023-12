Latihan Udara Gabungan Korsel, AS, Jepang Melibatkan Bomber B-1B AS

Photo : KBS News

Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang menggelar latihan udara gabungan dengan mengerahkan pesawat pengebom strategis B-1B milik AS di Semenanjung Korea, di tengah serangakain peluncuran rudal balistik jarak pendek dan jarah jauh yang berulang kali dilakukan Korea Utara baru-baru ini.Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan mengatakan, latihan gabungan trilateral di udara berlangsung pada hari Rabu (20/12) di area tumpang tindih Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) antara Korea Selatan dan Jepang di sisi timur Pulau Jeju.Pesawat bomber B-1B AS terbang bersama dengan jet-jet lainnya termasuk pesawat tempur F-15K milik Korea Selatan dan jet tempur F-16 milik Angkatan Udara AS, serta pesawat tempur F-2 milik Angkatan Udara Bela Diri Jepang.Pesawat pengebom strategis AS telah dikerahkan di Semenanjung Korea untuk ke-13 dalam tahun ini dan latihan gabungan udara trilateral pun dilaksanakan untuk kedua kalinya pada tahun ini.JCS menambahkan bahwa ke depannya, Seoul, Washington, dan Tokyo akan meningkatkan kerja sama keamanan trilateral secara bertahap, demi memperkuat kerja sama untuk mencegah ancaman Korea Utara dan menanggapinya bersama-sama.