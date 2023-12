Pentagon Kritik Peluncuran ICBM Korut dan Meminta Untuk Berdialog

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengkritik peluncuran rudal balistik antar benua (ICBM) dan mendesak Korea Utara untuk dapat berdialog bersama.Sehubungan dengan analisis tambahan terkait peluncuran ICBM Korea Utara, Juru Bicara Pentagon Patrick Ryder menyatakan pada hari Kamis (21/12) waktu setempat, bahwa AS terus mengutuk keras peluncuran rudal dan tindakan yang mengganggu keamanan dunia oleh Korea Utara, namun tidak menyebutkan rincian terkait.Ditambahkan pula, AS tetap berupaya untuk melakukan pendekatan dengan Korea Utara dari segi diplomasi, dan mendesak Korea Utara untuk segara melakukan dialog.AS menegaskan kembali bahwa segala pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah AS sama sekali tidak memiliki niat untuk bermusuhan dengan Korea Utara.Jubir Ryder menekankan bahwa AS berfokus pada keamanan regional, dan tetap melakukan kerja sama dengan negara aliansi seperti Korea Selatan dan Jepang.