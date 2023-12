Data Ekonomi Menunjukkan Gaji Perempuan di Korsel Tahun Lalu Sebesar 70% Dari Gaji Laki-laki

Photo : KBS News

Kalangan wanita di Korea Selatan diketahui menerima 70% gaji dari yang diterima oleh pria pada tahun lalu.Menurut buku putih yang diterbitkan bersama oleh Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga serta Kementerian Ketenagakerjaan pada hari Rabu (27/12), upah rata-rata per jam perempuan dalam angkatan kerja adalah 18.113 won pada tahun 2022, 70% dari 25.886 won per jam untuk laki-laki.Buku putih perdana tentang kegiatan ekonomi perempuan tersebut mencatat, bahwa kesenjangan upah secara bertahap terus meningkat mulai dari 64,8% di tahun 2012 menjadi 65,9% di tahun 2017, kemudian 69,8% di tahun 2021, menjadi 70% di tahun 2022.Pendapatan bulanan rata-rata untuk pria adalah sebesar 4,12 juta won dan 2,68 juta won untuk wanita pada tahun lalu.Terdapat pula kesenjangan upah yang besar antara pekerja perempuan reguler dan non-reguler.Upah per jam untuk pekerja reguler perempuan tahun lalu adalah sebesar 19.594 won, sekitar 1,3 kali lipat dari upah rata-rata pekerja perempuan non-reguler yang sebesar 14.588 won.