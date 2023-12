AS Menyatakan Tidak Memiliki Niat Bermusuhan Dengan Korut

Photo : YONHAP News

Sehubungan dengan instruksi 'penyempurnaan persiapan perang' oleh Kim Jong-un dalam sidang pleno Komite Sentral Partai Buruh Korea, Amerika Serikat menyatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak memiliki sikap untuk bermusuhan dengan Korea Utara dan justru meminta Korea Utara untuk segera berdialog.Juru Bicara Kemenerian Luar Negeri AS menyatakan pada hari Kamis (28/12) waktu setempat, bahwa AS tidak memiliki niat bermusuhan dengan Korea Utara, dan AS terus ingin berdialog dengan Korea Utara tanpa syarat apapun.Ditambahkan pula, AS tetap mempertahankan janji diplomasi walaupun Korea Utara terus meluncurkan rudal balistik yang belum pernah dilakukan sebelumnya.AS menekankan bahwa akan melakukan kerja sama dari segi masalah kemanusiaan terlepas dari hasil pembahasan misil atau senjata pemusnah massal.Jubir tersebut mengatakan bahwa AS terus membahas langkah kerja sama terhadap pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB oleh Korea Utara bersama negara aliansi.Sebelumnya, Kantor Pusat Berita Korea Utara (KCNA) melaporkan bahwa Kim Jong-un telah memerintahkan militernya, industri amunisi, sektor senjata nuklir, dan sektor pertahanan sipil untuk mempercepat persiapan perang di hari kedua sidang pleno Komite Sentral Partai Buruh Korea.