Cadangan Devisa Korsel Tumbuh 2 Bulan Berturut-turut Akibat Depresiasi Dolar

Photo : YONHAP News

Cadangan devisa Korea Selatan meningkat selama dua bulan berturut-turut pada bulan Desember, karena depresiasi atau pelemahan dolar AS.Menurut Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Kamis (04/01), cadangan devisa Korea Selatan tercatat mencapai 420,15 miliar dolar AS pada bulan Desember, naik 3,07 miliar dolar AS jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.BOK menjelaskan bahwa, kenaikan di bulan Desember didorong oleh faktor meningkatnya simpanan mata uang asing di lembaga keuangan dan meningkatnya nilai aset non-dolar dengan depresiasi 1,5% dolar AS pada bulan lalu.Pada akhir bulan November 2023, Korea Selatan merupakan pemegang devisa kesembilan terbesar di dunia. Jumlah cadangan devisa Cina masih tetap yang tertinggi di dunia, dengan total 3 triliun 171,8 miliar dolar AS, disusul oleh Jepang, Swiss, dan India.